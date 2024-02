Chelsea là câu lạc bộ bóng đá có trụ sở chính tại London – Anh. Vậy lịch sử hình thành của đội bóng này như thế nào? Những kỷ lục để có được thành công như bây giờ vất vả ra sao? Nếu anh em có nhu cầu đặt tỷ lệ kèo vào câu lạc bộ Chelsea, vậy hãy cùng rakhoitv trực tiếp bóng đá chúng tôi tìm hiểu về đội bóng tài năng này!

Tổng quan về câu lạc bộ Chelsea

Câu lạc bộ bóng đá Chelsea được thành lập vào năm 1905, đội bóng hiện đang thi đấu tại Premier League – giải đấu nổi tiếng hàng đầu của bóng đá Anh. Chelsea là một trong những đội bóng thành công nhất nước Anh với 30 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó gồm có 6 chức vô địch quốc gia và 7 danh hiệu châu Âu.

Giai đoạn đầu thành lập đội bóng

Năm 1904, ông Gus Mears đã mua lại sân vận động Stamford Bridge với mục đích biến nó thành một sân bóng đá. Với lời đề nghị cho đội bóng Fulham thuê sân đã bị từ chối, thế nên Mears tự làm chủ một đội bóng để sử dụng sân bóng.

Ngày 10 tháng 3 năm 1905 Chelsea được thành lập tại quán rượu The Rising Sun (nay là The Butcher’s Hook). Địa điểm này đối diện với cửa chính của sân vận động, hiện nay nằm trên đường Fulham Road. Đội bóng đã được lựa chọn vào Football League ngay sau đó.

Câu lạc bộ đã lên First Division ngay trong mùa giải thứ hai, và lên xuống hạng thường xuyên giữa First với Second Divisions trong những năm đầu thành lập. Chelsea vào đến Chung kết FA Cup 1915, nơi mà đội đã để thua Sheffield United trên sân Old Trafford, và kết thúc ở vị trí thứ ba tại First Division năm 1920. Đó là thành tích tốt nhất của Chelsea tại giải quốc gia ở thời điểm này.

Thành tích của câu lạc bộ khi thi đấu tại giải đấu Premier League là tương đối thuyết phục. Mặc dù Chelsea chỉ vào đến Chung kết FA Cup 1994 với Glenn Hoddle. Cho đến khi bổ nhiệm Ruud Gullit với tư cách là cầu thủ kiêm huấn luyện viên năm 1996 số phận của Chelsea thay đổi.

Ông đã mang về những cầu thủ quốc tế nổi tiếng, và câu lạc bộ đã giải vô địch FA Cup năm 1997. Một lần nữa quay trở lại với vị thế của một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh. Chelsea đã thu hút được một lượng khán giả đông đảo tới sân và tạo được danh tiếng vì đã ký được hợp đồng với những cầu thủ tài năng có tên tuổi.

Giai đoạn là con cưng của Roman Abramovich

Tháng Sáu 2003, Bates bán Chelsea cho tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Năm đầu làm chủ tịch của Chelsea, ông chủ người Nga, đã bỏ ra tổng gần 111 triệu bảng Anh để thiết lập lại Chelsea. Các tân binh được mời về bao gồm Hernán Crespo, Adrian Mutu, Claude Makélélé hay Damien Duff.

Với số tiền đã bỏ ra, Chelsea được mong đợi trở thành một ông lớn, tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Claudio Ranieri. Niềm hy vọng đó bị dập tắt khi Chelsea không giành được bất kì một danh hiệu nào. Đội bóng đã xếp sau Arsenal tại Giải ngoại hạng, và bị đối thủ này loại ở Cúp FA.

Ở giải đấu UEFA Champions League năm 2004, câu lạc bộ đã lọt vào vòng bán kết trước khi dừng bước lại trước AS Monaco. Với việc không giành được giải thưởng ở tất cả các giải đấu, Ranieri đã bị sa thải ngay sau đó.

Giai đoạn vô địch Châu Âu

Năm 2011, Chelsea đã tìm được người thay thế ông Ancelotti, đó là một huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, ông Andre Villas-Boas. Ông là một huấn luyện viên tài năng vừa giúp đội bóng Porto chiến thắng với ngôi vô địch UEFA Europa League ở mùa giải trước.

Người thầy này còn được mệnh danh là Mourinho. Được kỳ vọng rất nhiều, nhưng Villas-Boas đã không thể giúp cho Chelsea khẳng định được mình tại Giải ngoại hạng Anh. Tháng 3 năm 2012, sau trận thua 0-1 trên sân của West Brom.

Ngay lúc này, sự kiên nhẫn của Abramovich đã đạt đến giới hạn. Sau trận đấu, Chelsea đã ra phương án sa thải huấn luyện viên Villas-Boas, và thay thế ông Roberto Di Matteo. Lịch thi đấu tiếp theo của đội gặp phải đối thủ là Benfica, Chelsea đã không gặp khó khăn khi đánh bại câu lạc bộ của Bồ Đào Nha với tổng tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận để vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Sau chức vô địch UEFA Champions League, Chelsea trở thành bến đỗ lý tưởng của nhiều cầu thủ. Với số tiền kiếm được từ mùa giải trước, Chelsea đã có được những thành viên mới trong đội hình như ngôi sao mới nổi của bóng đá Bỉ Eden Hazard, Oscar dos Santos hay César Azpilicueta. Đồng thời Roberto Di Matteo được trao một bản hợp đồng chính thức sau những thành tích mùa giải vừa qua.

Sân vận động của câu lạc bộ

Stamford Bridge có một sân nhà duy nhất từ những khi thành lập. Sân vận động này được mở vào cuối tháng 4 năm 1877, trong vòng 28 năm đầu sân bóng này do London Athletic Club sử dụng thường xuyên. Nhưng sau đó có các sân cỏ mới rộng hơn và hiện đại hơn nên nơi đây ít khách dần.

Năm 1904 sân được thu mua bởi doanh nhân Gus Mears và người em trai Joseph, họ cũng mua luôn cả khu đất rộng lớn gần đó với mục tiêu đó là tổ chức các trận bóng trên khu đất rộng 12.5 mẫu Anh (51,000 m²).

Ban đầu thiết kế của sân như là một chiếc bát mở có 1 mái che và sức chứa khoảng 100.000 người. Đầu năm 1930, họ lắp thêm mái che phủ 1/5 khán đài phía nam. Năm 1970, chủ quản Canadian Language Benchmark đã thông báo sẽ tái thiết lại Stamford Bridge và giúp nó trở thành sân vận động nổi tiếng và hiện đại nhất.

Biểu tượng và màu trang phục của Chelsea

Biểu tượng và màu trang phục là yếu tố quan trọng góp phần làm nên lịch sử của câu lạc bộ Chelsea. Sau đây là một số thông tin của biểu tượng và màu trang phục của đội:

Biểu tượng của Chelsea

Biểu tượng hiện tại của Chelsea là một con sư tử mạnh mẽ và uy nghiêm ngoảnh đầu lại và cầm trên tay là một cây gậy. Sư tử được vẽ bằng màu xanh, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tự tin và tinh thần chiến đấu của câu lạc bộ. Màu xanh dương là màu chủ đạo của đội bóng Chelsea, để thể hiện sự liên kết với truyền thống và lịch sử của đội bóng.

Màu trang phục của Chelsea

Theo những gì chúng tôi tìm hiểu về các CLB bóng đá thì màu áo đặc trưng riêng của Câu lạc bộ này thường là xanh và trắng. Màu xanh đại diện cho câu lạc bộ và màu trắng thể hiện sự thanh lịch và sự sạch sẽ của đội bóng.

Các cầu thủ góp phần tạo dấu ấn lớn cho Chelsea

Để có được thành công như bây giờ, câu lạc bộ Chelsea đã sở hữu được những cầu thủ tài năng. Dưới đây là các cầu thủ đã góp phần làm nên lịch sử của đội bóng:

Gianfranco Zola

Zola với cách chơi khéo léo, đã để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Năm 2000, nhân ngày kỷ niệm 100 năm thành lập đội bóng, Zola đã được các cổ động viên bình chọn là cầu thủ tài năng nhất Chelsea. Danh hiệu mà Zola đã đóng góp cho Chelsea gồm một Cup C2, hai FA Cup, một Cup Liên đoàn, một Siêu Cup châu Âu và một Siêu Cup Anh.

Ron Harris

Ron Harris với biệt danh “Chopper”, tên tuổi của Harris đã được mọi người biết đến khi anh chơi bóng cho Chelsea. Anh là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Canadian Language Benchmark. Harris tiến lên từ đội bóng trẻ, anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá tại đội một và cựu cầu thủ này đã chơi 19 năm liên tiếp. Nổi bật trong đó là thành tích giành FA Cup và Cup C2.

Roy Bentley

Bentley là cựu cầu thủ đầu tiên trong số hai người của câu lạc bộ Chelsea mang băng thủ quân và đã dẫn dắt Canadian Language Benchmark đến chức vô địch Anh đầu tiên năm 1955. Và người đội trưởng tài năng đã làm được điều này chính là ông John Terry. Bentley cũng từng ghi 150 bàn trong 367 trận chơi cho đội bóng Chelsea và là người ghi bàn nhiều thứ 3 tại câu lạc bộ.

Những thành tích nổi bật của Chelsea

Trong suốt thời gian thi đấu của mình câu lạc bộ Chelsea đã giành được rất nhiều với những thành tích lớn nhỏ. Dưới đây là các thành tích tiêu biểu của Chelsea:

Vô địch Ngoại hạng Anh (Premier League): Năm 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.

Vô địch Cúp FA: Năm 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2018, 2021.

Vô địch Cúp Liên đoàn: Năm 1965, 1998, 2005, 2007, 2015.

Vô địch Cúp UEFA: Năm 2013, 2019.

Vô địch Cúp Siêu Anh: Năm 1955, 2000, 2005, 2009.

Kết luận

Những thông tin trên đã cho các anh em có thêm kiến thức hữu ích về câu lạc bộ Chelsea. Chúng tôi mong rằng những thông tin này sẽ giúp cho anh em biết nhiều hơn về tiểu sử và những danh hiệu danh giá mà đội bóng đã đạt được.